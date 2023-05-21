Аленичев высказался о матче «Спартака» против ЦСКА

Бывший футболист и тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев высказался о предстоящем матче команды против ЦСКА.

На текущий момент ЦСКА занимает в турнирной таблице Премьер-лиги второе место (54 очка), а «Спартак» - четвёртое (50 очков).

«Спартаку» будет очень тяжело. Надо признать, команда играет нестабильно, а ЦСКА сейчас на ходу. Если «Спартак» потеряет сегодня очки, то он может завершить сезон вне тройки, чего болельщики не поймут, поэтому футболистам нужно оставить все силы на поле и взять три очка», - сказал Аленичев, чьи слова приводит ТАСС.

Матч «Спартак» - ЦСКА стартует в 16:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.