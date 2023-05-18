Мостовой: «Спартак» приглашает на работу каких-то аферистов: Тедеско, Ваноли, Абаскаль — кто это?»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о тенденции московского клуба приглашать на работу молодых иностранных тренеров.

Мостовой считает, что такие специалисты, как Доменико Тедеско, Паоло Ваноли и Гильермо Абаскаль, работали в «Спартаке» не благодаря своим футбольным заслугам, а за счёт грамотной работы агентов.

«Спартак» приглашает на работу каких-то аферистов: Тедеско, Ваноли, Абаскаль — кто это? У них какое имя в европейском футболе? Просто их агенты умеют хорошо дурить головы руководству клуба, в «Спартаке» на это купились. А русская тренерская школа простаивает», — цитирует Мостового «РБ Спорт».

В настоящий момент «Спартак» возглавляет 34-летний испанец Гильермо Абаскаль. После 27 туров РПЛ «красно-белые» занимают четвёртое место в турнирной таблице, набрав 50 очков. До конца сезона командам осталось провести по три игры.