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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гришин: «ЦСКА так просто не отпустит Чалова»

16 Мая 2023 • 18:27 Комментировать
Спартак Москва
...
ЦСКА Москва
21.05 16:30

Бывший полузащитник ЦСКА Александр Гришин поделился комментарием о словах форварда «армейцев» Фёдора Чалова, который заявил о желании вернуться в Европу.

«Не знаю, получится ли у Чалова снова поиграть в Европе. Это решать только ЦСКА. У Фёдора сейчас контракт с «армейцами». Если клуб устроит какое-то предложение, то Чалов сможет уехать в другую команду, но не думаю, что ЦСКА так просто отпустят Фёдора», — цитирует Гришина «РБ Спорт».

В текущем сезоне 25-летний нападающий принял участие в 37 матчах с учетом всех турниров, в которых забил 21 гол и стал автором пяти результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Александр Гришин Фёдор Чалов
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