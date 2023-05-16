Гришин: «ЦСКА так просто не отпустит Чалова»

Бывший полузащитник ЦСКА Александр Гришин поделился комментарием о словах форварда «армейцев» Фёдора Чалова, который заявил о желании вернуться в Европу.

«Не знаю, получится ли у Чалова снова поиграть в Европе. Это решать только ЦСКА. У Фёдора сейчас контракт с «армейцами». Если клуб устроит какое-то предложение, то Чалов сможет уехать в другую команду, но не думаю, что ЦСКА так просто отпустят Фёдора», — цитирует Гришина «РБ Спорт».

В текущем сезоне 25-летний нападающий принял участие в 37 матчах с учетом всех турниров, в которых забил 21 гол и стал автором пяти результативных передач.