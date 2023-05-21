Игрок «Спартака» Никита Чернов считает, что Соболев не должен извиняться за свой жест

Защитник «Спартака» Никита Чернов отреагировал на удаление своего одноклубника Александра Соболева в матче с ЦСКА за неприличный жест.

«Я даже не видел Соболя. Может, с тренером общался. Это не тот момент, когда надо извиняться. Мы выиграли. На свежую голову, думаю, извинится, если захочет», — передает слова Чернова «Чемпионат».

Встреча 28-го тура Российской премьер-лиги «Спартак» - ЦСКА завершилась победой «красно-белых» со счетом 2:1. Благодаря этому результату команда Гильермо Абаскаля поднялась на третье место в турнирной таблице РПЛ. «Армейцы» остались на второй позиции и опережают «Спартак» на один балл.