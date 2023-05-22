Пискарёв: «ЦСКА не заслуживал поражения в матче со «Спартаком»

Бывший игрок «Спартака» Александр Пискарёв высказался о победе «красно-белых» над ЦСКА (2:1) в матче 28-го тура РПЛ.

По мнению ветерана, «армейцы» не заслуживали поражения в этой встрече, так как игра была равной, а свой победный мяч «Спартак» забил после сомнительного пенальти.

«Рад, что «Спартак» победил, но «армейцы», откровенно говоря, не заслуживали поражения. Тем более, что 11-метровый, который пробил в конце матча «Спартак», показался сомнительным. Соперник не подкосил Виктора Мозеса. Были лёгкое касание и последующий картинный прыжок», — цитирует Пискарёва Bobsoccer.ru.

Кроме того, по словам эксперта, у него нет уверенности в том, что «Спартак» сможет одолеть «Пари НН» и «Крылья Советов» в двух оставшихся матчах сезона. При этом Пискарёв отметил, что календарь ЦСКА, которому предстоит встретиться с «Краснодаром» и «Ростовом», выглядит сложнее.

После 28 туров РПЛ «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице, отставая от второго ЦСКА на одно очко. Чемпионом же страны досрочно стал санкт-петербургский «Зенит».