Гладилин: «Спартаку» в матче с «Химками» не хватило исполнительского мастерства»

Бывший игрок «Спартака» Валерий Гладилин высказался о матче 27-го тура РПЛ, в котором «красно-белые» сыграли вничью с «Химками» (1:1).

Ветеран отметил самоотдачу игроков «Спартака», выразив мнение, что в прошедшей встрече им не хватило исполнительского мастерства.

«Игра получилась боевой с обилием моментов. Не хватало последнего удара и последнего паса. У «Химок» тоже есть проблемы с умением завершать атаки», — цитирует Гладилина «РБ Спорт».

Гладилин не согласился с тем, что поражение от «Зенита» (2:3) в 26-м туре могло психологически подкосить «Спартак». А вот неудача в кубковой игре против «Акрона», как считает ветеран, действительно могла сказаться.

После 27 проведённых матчей «Спартак» набрал 50 очков и продолжил занимать четвёртое место в турнирной таблице РПЛ. До конца сезона «красно-белым» осталось провести три игры.