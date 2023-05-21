Акинфеев поучаствовал в голе ЦСКА «Спартаку»

В воскресенье вечером «Спартак» и ЦСКА сражаются в рамках 28-го тура чемпионата России. Первыми в этом поединке забили «армейцы». Автором гола стал Хесус Медина, но интересно то, что в голевой атаке формально поучаствовал голкипер Игорь Акинфеев. Страж ворот ЦСКА сделал предголевую передачу.

Для Акинфеева это уже второй предголевой пас в нынешнем сезоне. Более того, в активе капитана ЦСКА есть ещё и прямой голевой пас на Хорхе Карраскаля в игре против «Сочи», которая проходила ещё прошлым летом. На атакующие подвиги Акинфеева обращает внимание журналист Александр Дорский в «Телеграме».

Следить за матчем «Спартак» - ЦСКА можно в текстовой трансляции.