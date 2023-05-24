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Булыкин: «Если бы Соболев снял штаны на поле, Роша тоже это сделал бы?» эксклюзив

24 Мая 2023 • 20:51 Комментировать (1)
Спартак Москва
2:1
ЦСКА Москва
окончен

Футбольный эксперт Дмитрий Булыкин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением по поводу решений КДК о дисквалификации спартаковца Александра Соболева за неприличный жест и отмене красной карточки «армейцу» Роше после дерби.

- Соболеву дали 4 матча дисквалификации за непристойный жест. Не слишком ли суровое наказание?

- Соболев целый матч бегал и всем показывал. Я понимаю, что это дерби, где есть нервы и желание. Но это не красит Александра и футбол в целом. Поэтому он и получил такое наказание. Думаю, что эти санкции даны ему, чтобы хорошо подумать, и чтобы остальные знали, что нужно играть спокойно и всегда помнить, что на тебя смотрят миллионы болельщиков. Надо быть примером, а не показывать какие-то непристойнее жесты.

- То есть вы согласны с таким наказанием?

- Согласен. Жест был неприличный и показан не один раз. Он должен быть наказан так, чтобы другим было неповадно. И чтобы он сам стал спокойнее вести себя на поле.

- Роша тоже показал этот жест, но его красную карточку КДК отменил. Вас это не удивляет?

- Я думал, что Роша получит одну игру, потому что у него есть оправдание – он не говорит по-русски. Он просто повторил жест. Хотя это тоже не красит игрока. Сделали скидку на то, что он иностранец и просто хотел повторить жест, но, честно говоря, если бы это был какой-то другой жест, и он его повторил, то ему дали бы тоже четырехматчевую дисквалификацию. Это должно и Роше стать уроком, что не надо повторять. У него был правильный посыл, чтобы судьи посмотрели ВАР. Но точно не надо было повторять жест за Соболевым.

- Получается двоякая ситуация: два игрока продемонстрировал один и тот же жест, и вся страна это видела. Но выходит, что одному можно это делать, а другому нельзя, и все дело в контексте, а не самом непристойном жесте.

- Важно кому и как было показано. Соболев показал сопернику, а Роша судьям, чтобы они акцентировали внимание. Если бы он показал какой-то другой жест, мог бы как Соболев схлопотать дисквалификацию.

- То есть это не самый непристойный жест, на ваш взгляд?

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- Да. Есть и другие действия, где наказания были бы жестче. Это был не такой уж жесткий жест. По-моему, его скопировали с Симеоне. Это не красит игроков.

- Вам не кажется, что если Роша не говорит по-русски и не мог по-другому донести до судей свои мысли, то это его проблемы?

- Я и сказал, что он поступил неправильно. Если бы Соболев снял штаны, Роша сделал бы то же самое, чтобы показать, что соперник их снял? Это глупость. Бывает ситуация, когда один соперник ударил второго и тот тоже начинает бить в ответ. Все эти моменты игроки должны понимать. Они не должны допускать таких действий, которые будут потом караться длительными дисквалификациями.

- Нужны ли четкие градации в регламенте КДК, какая дисквалификация следует за тот или иной конкретный жест, или все-таки важен контекст?

- Важен контекст. Все моменты не опишешь. Все они происходят по-разному. Для этого и существует комиссия, которая решает, какую дисквалификацию применить.

- «Спартак» намерен подать апелляцию на решение КДК. Скостят Соболеву срок дисквалификации?

- Если они приведут все доводы, то два матча могут скостить и дать два реально и два условно. У нас с Игнашевичем была такая ситуация. Нам делали условно несколько матчей.

- Можно ли назвать Соболева одним из самых недисциплинированных игроков нашего чемпионата, учитывая его длительную кубковую дисквалификацию?

- Многие футболисты, не только он, перегибают палку. Они не следят за своим поведением и думают, что все можно. Думаю, что РПЛ и РФС должны в этих моментах возвращать футболистов на землю.

Елена Григорьевская

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Спартак Москва ЦСКА Москва Дмитрий Булыкин Александр Соболев Виллиан Роша
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Комментарии (1)
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ингерман
24 Мая 2023 в 21:24
ай ты бы снял паточняк.. а он вряд ли.. он же не савсем айдиёз.. А-ха-ха-ха! )))
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