Непомнящий: «Спартаку» явно не хватает стабильности на дистанции»

Известный российский тренер Валерий Непомнящий высказался об игре «Спартака» в нынешнем сезоне.

По мнению специалиста, «красно-белым» не хватает стабильности на всей дистанции турнира. Непомнящий отметил, что с такой игрой невозможно бороться с «Зенитом» за чемпионский титул.

«В начале сезона казалось, что «Спартак» сможет навязать борьбу «Зениту». Но со временем «красно-белые» стали абсолютно нелогично терять очки. В чём именно причина — трудно понять, но проблема есть», — цитирует Непомнящего «РБ Спорт».

После 27 туров РПЛ «Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице, отставая от первого «Зенита», досрочно оформившего своё пятое чемпионство подряд, на 15 очков. До конца сезона командам осталось провести по три игры.