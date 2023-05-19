В воскресенье вечером пройдёт главное дерби Москвы – «Спартак» против ЦСКА. «Красно-белые» выйдут на поле в особенной форме, о чём рассказывает их пресс-служба. На номерах футболистов будут фото перформансов фанатов. Клуб отмечает, что активных болельщиков очень не хватает на стадионе.

Как известно, активные фанаты «Спартака» бойкотируют матчи из-за внедрения в России системы Fan ID.

Матч «Спартак» - ЦСКА начнётся 21 мая в 16:30 по московскому времени. На текущий момент ЦСКА располагается в турнирной таблице на второй строчке, а «Спартак» - на четвёртой. Команды набрали 54 и 50 очков соответственно.