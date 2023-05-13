«Урарту» Гунько победил в Кубке Армении

Наставник армянского «Урарту» из Еревана Дмитрий Гунько выиграл со своим клубом Кубок Армении. В решающем матче турнира его команде удалось победить футбольный клуб «Ширак», представляющий город Гюмри, что на севере страны. Матч завершился со счётом 2:1.

Напомним, что Гунько возглавляет «Урарту» с 2022 года. До этого специалист работал с ещё двумя армянскими клубами – «Ноа» и ФК «Арарат-Армения». Ранее каждый из этих клубов он приводил к серебряным медалям чемпионата Армении.

Российскому болельщику Гунько известен как многолетний тренер в системе московского «Спартака» - в общей сложности специалист проработал в структуре клуба 12 лет, с 2008 по 2020 годы. После Гунько ушел тренировать клуб РПЛ – подмосковные «Химки», однако проработал во главе этого клуба недолго и был отправлен в отставку за плохие результаты.