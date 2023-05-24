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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ловчев назвал главное отличие между «Спартаком» и ЦСКА

24 Мая 2023 • 17:15 Комментировать
Спартак Москва
2:1
ЦСКА Москва
окончен

Бывший игрок «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев объяснил, чем игра «красно-белых» в нынешнем сезоне отличается от выступлений ЦСКА.

По мнению ветерана, «армейцы» играют более стабильно, но при этом им не всегда удаётся прыгнуть выше определённого уровня.

«Если «Спартак» иногда позволяет себе не настроиться на соперника ниже в таблице, то ЦСКА всегда одинаков в играх с середняками, он берёт своё. Но в матчах с сильными — в данном случае со «Спартаком», «армейцы» не смогли прибавить», — написал Ловчев в своём телеграм-канале.

Эксперт отметил, что в недавней очной встрече этих команд, завершившейся победой «Спартака» (2:1), «армейцы» поплатились за излишнюю осторожность.

После 28 туров РПЛ ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице, опережая третий «Спартак» на одно очко. До конца сезона командам осталось провести по две игры.   

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Евгений Ловчев
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