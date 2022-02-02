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Магнуссон впервые сыграл за ЦСКА после травмы ахилла, он восстанавливался 10 месяцев

02 Февраля 2022 • 21:37 Комментировать
Спартак Москва
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ЦСКА Москва
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26.02 19:00

Контрольный поединок против «Виборга» на зимних тренировочных сборах ознаменовался для ЦСКА сразу двумя знаменательными событиями – свой дебютный гол в составе «армейцев» забил новичок Хесус Медина, а также впервые за 10 месяцев участие в матче принял защитник Хёрдур Магнуссон.

Исландец долгое время восстанавливался от серьезной травмы ахиллового сухожилия, только лишь недавно покинув лазарет команды. Он вышел на футбольное поле на последние 10 минут товарищеской встречи, в которых москвичи больше голов не пропускали (прим. - матч завершился победой российского клуба со счетом 3:2).

Стоит напомнить, что за ЦСКА Магнуссон выступает с 2018 года, успев за это время провести 92 поединка в футболке «армейцев».

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Хёрдур Магнуссон
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