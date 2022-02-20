ЦСКА отменил спарринг с «Текстильщиком» перед столичным дерби – названа причина

Завтра, 21 февраля, у московского ЦСКА был запланирован еще один контрольный поединок на тренировочных сборах в Турции. «Армейцы» должны были сыграть с «Текстильщиком» перед возвращением в Россию, но приняли решение не проводить еще одну встречу накануне столичного дерби. Напомним, против «Спартака» в РПЛ подопечные Алексея Березуцкого сыграют 26 февраля.

Наставник команды в интервью для клубной пресс-службы назвал причины отмены матча. По его словам, с «Текстильщиком» тренерский штаб хотел дать игровое время тем футболистам, которые пропускали игру с «Рубином» в воскресенье. Но, в команде посчитали неэффективным подтягивать много ребят из молодежного состава для составления полноценной заявки, ведь в таком случае «игра утратит смысл».