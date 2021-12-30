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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Романцев удивился, что ведущие клубы России зовут на работу помощников именитых тренеров

30 Декабря 2021 • 14:18 Комментировать (1)
Спартак Москва
...
ЦСКА Москва
2.50 3.25 2.90
26.02 19:00

Бывший наставник «Спартака» Олег Романцев поделился своей точкой зрения касательно последних новостей в российском футболе. В частности, специалист поговорил о назначении итальянца Паоло Ваноли на должность главного тренера «красно-белых», усомнившись в подобном решении руководства.

«Известно, что любой клуб с большими традициями и именем хочет видеть у себя тренера с таким же профессиональным авторитетом. Поэтому меня тоже удивляет, когда в наши ведущие команды приезжают специалисты, главным достижением которых является работа помощником какого-то именитого тренера», - прокомментировал Романцев в разговоре со «Спорт-Экспрессом».

Помимо этого, он до сих пор придерживается мнения, что столичную команду должен возглавлять только «спартаковец», лестно отозвавшись о кандидатуре Сергея Юрана.  

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Олег Романцев Паоло Ваноли
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СПАРТАК МОСКВА ЦСКА МОСКВА
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Комментарии (1)
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ILLNAT
30 Декабря 2021 в 14:37
Какой Юран на фиг спартаковец?) Несколько матчей сыграл и что,теперь спартаковец? Юран киевский динамовец.Одного нам достаточно киевлянина уже-Федуна.) Хватит.)
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