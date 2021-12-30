Романцев удивился, что ведущие клубы России зовут на работу помощников именитых тренеров

Бывший наставник «Спартака» Олег Романцев поделился своей точкой зрения касательно последних новостей в российском футболе. В частности, специалист поговорил о назначении итальянца Паоло Ваноли на должность главного тренера «красно-белых», усомнившись в подобном решении руководства.

«Известно, что любой клуб с большими традициями и именем хочет видеть у себя тренера с таким же профессиональным авторитетом. Поэтому меня тоже удивляет, когда в наши ведущие команды приезжают специалисты, главным достижением которых является работа помощником какого-то именитого тренера», - прокомментировал Романцев в разговоре со «Спорт-Экспрессом».

Помимо этого, он до сих пор придерживается мнения, что столичную команду должен возглавлять только «спартаковец», лестно отозвавшись о кандидатуре Сергея Юрана.