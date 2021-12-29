Агент Ломовицкого подтвердил, что игрок не хотел покидать «Спартак»

В среду «Спартак» и «Рубин» огласили о трансфере полузащитника «красно-белых» Александра Ломовицкого. 23-летний футболист подписал с казанским клубом долгосрочный трудовой договор на четыре с половиной года, но сам он хотел остаться в столичном коллективе.

Этой информацией поделился лично агент игрока, Валериюс Мижигурскис. По его словам, ничто не предвещало возможного ухода, но ключевую роль сыграла настырность казанцев.

«Сам Саша хотел остаться в «Спартаке», и «Спартак» не хотел продавать его. Однако сложилось так, что настойчивый интерес «Рубина» подтолкнул все стороны к переговорам, и мы пришли к общему знаменателю», - приводит слова представителя Ломовицкого «Спорт-Экспресс». Также Мижигурскис добавил, что у них было еще несколько вариантов из РПЛ.