Дзюба – самый популярный спортсмен Санкт-Петербурга в 2021 году

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба стал самым популярным спортсменом города Санкт-Петербург в 2021 году. Фамилия игрока местной команды упоминалась в СМИ около 107 тысяч раз, что значительно больше, чем у его ближайших преследователей.

Подобный анализ проводили «Петербургский дневник» и компания «Медиалогия». Примечательно, что в топ-10 списка оказались сразу восемь представителей футбольной среди. Помимо Дзюбы, в пятерку попал наставник «Зенита» Сергей Семак, а еще его партнеры по коллективу Сердад Азмун и Далер Кузяев.

Во второй части рейтинга расположились Малком, Андрей Аршавин, Александр Кержаков и Юрий Жирков. Также в течение года о себе заставляли говорить тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко и хоккейный тренер Валерий Брагин.