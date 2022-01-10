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Руководство «Зенита» уверяет - Дзюба остается в команде «на 100 процентов»

10 Января 2022 • 22:12 Комментировать
Зенит
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Рубин
1.38 5.15 7.50
26.02 19:00

Всяческие слухи об уходе Артёма Дзюбы из «Зенита» не соответствуют действительности, заверил гендиректор питерского клуба Александр Медведев. Таким образом он прокомментировал сведения о том, что пути рослого форварда и чемпионов России могут разойтись уже в самые ближайшие дни. Называлось и возможное место новой работы Дзюбы - казанский «Рубин». Но руководство «Зенита» пока что не готово подтвердить подобный сценарий:

 - Дзюба близок к переходу в «Рубин»? Информация не соответствует действительности. Останется ли он в «Зените» зимой? 100 процентов, - заверил Медведев, слова которого приводит «РБ Спорт».

Дзюба защищает цвета «Зенита» с 2015 года, но при этом какое-то время выступал в аренде в тульском «Арсенале».

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Артём Дзюба Александр Медведев
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