Руководство «Зенита» уверяет - Дзюба остается в команде «на 100 процентов»

Всяческие слухи об уходе Артёма Дзюбы из «Зенита» не соответствуют действительности, заверил гендиректор питерского клуба Александр Медведев. Таким образом он прокомментировал сведения о том, что пути рослого форварда и чемпионов России могут разойтись уже в самые ближайшие дни. Называлось и возможное место новой работы Дзюбы - казанский «Рубин». Но руководство «Зенита» пока что не готово подтвердить подобный сценарий:

- Дзюба близок к переходу в «Рубин»? Информация не соответствует действительности. Останется ли он в «Зените» зимой? 100 процентов, - заверил Медведев, слова которого приводит «РБ Спорт».

Дзюба защищает цвета «Зенита» с 2015 года, но при этом какое-то время выступал в аренде в тульском «Арсенале».