Орещук считает, что «Зениту» не стоит продавать Азмуна за три миллиона евро

Недавно появилась информация, что «Зенит» не устраивает предложение «Лиона» по трансферу нападающего Сердара Азмуна. Французы предлагают за иранца всего три миллиона евро, чтобы оформить сделку уже в январе.

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук считает, что поведение питерского клуба в данной ситуации является абсолютно правильным. По словам эксперта, Азмун стоит значительно дороже.

«За год до окончания контракта 11 миллионов за такого футболиста — это мало. За полгода до окончания контракта торг должен идти от 5 до 7 миллионов. Лучше рискнуть, стать чемпионами и получить минимум 18 миллионов от УЕФА, чем продать Азмуна за 3 миллиона и потерять чемпионство», - приводит слова Орещука «РБ Спорт».