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Орещук считает, что «Зениту» не стоит продавать Азмуна за три миллиона евро

09 Января 2022 • 17:59 Комментировать
Зенит
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26.02 19:00

Недавно появилась информация, что «Зенит» не устраивает предложение «Лиона» по трансферу нападающего Сердара Азмуна. Французы предлагают за иранца всего три миллиона евро, чтобы оформить сделку уже в январе.

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук считает, что поведение питерского клуба в данной ситуации является абсолютно правильным. По словам эксперта, Азмун стоит значительно дороже.

«За год до окончания контракта 11 миллионов за такого футболиста — это мало. За полгода до окончания контракта торг должен идти от 5 до 7 миллионов. Лучше рискнуть, стать чемпионами и получить минимум 18 миллионов от УЕФА, чем продать Азмуна за 3 миллиона и потерять чемпионство», - приводит слова Орещука «РБ Спорт».

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Евро-Футбол.Ру,
Лион Зенит Роман Орещук Сердар Азмун
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