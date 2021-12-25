«Рубин» и «Зенит» обсудили возможный переход Дзюбы

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба уже в ближайшее время может сменить клубную прописку. К футболисту проявляет интерес казанский «Рубин».

Согласно сведениям, предоставленным «РБК Спорт», клубы уже провели переговоры о потенциальной сделке. При этом, на замену Дзюбе питерцы планируют подписать форварда «Крыльев Советов» Ивана Сергеева.

Стоит напомнить, что под конец осенней части сезона российской Премьер-лиги Дзюба потерял статус ключевого игрока в тактических построениях Сергея Семака. Более того, один из капитанов «Зенита» перестал вызываться в сборную России после смены главного тренера, не сумев закопать топор старой войны с Валерием Карпиным.