Колыванов сравнил Сергеева с Дзюбой и Азмуном

Экс-наставник «Торпедо» Игорь Колыванов порадовался за бывшего подопечного Ивана Сергеева, который готовится перейти в «Зенит».

- С Дзюбой его вообще нельзя сравнивать. Вот с Азмуном они чем-то похожи: оба быстрые, с хорошей правой ногой, - отметил Колыванов «РБ Спорт».

Колыванов отметил свою роль в становлении Сергеева, которого удалось подписать из «Тамбова», где он имел пробемы со здоровьем: «Мы его вылечили и подготовили для Премьер-лиги».

Что касается игровых качеств потенциального новичка чемпионов России, Колыванов отметил наличие хорошего удара и скорости, а также работоспособность и желание помочь команде на любом участке поля.