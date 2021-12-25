Колосков считает, что «Зенит» ничего не потеряет с уходом Дзюбы

В субботу стало известно, что «Зенит» и «Рубин» ведут переговоры касательно потенциального перехода нападающего Артёма Дзюбы. Свое мнение на этот счет высказал почетный президент РФС Вячеслав Колосков, подчеркнув, что форвард не является жизненно необходимым элементом в структуре питерской команды.

«Петербуржцы ничего не потеряют, если Дзюба уйдет. Они же уже играли без него. Артём выходил только на замену», - рассказал Колосков в интервью «РБ Спорт».

Также Колосков уверен, что сам игрок наверняка не желает менять клубную прописку и покидать комфортные для себя условия. «В «Зените» у него хорошая зарплата, живет в красивом городе. Ну кто поедет добровольно из столицы в периферийный город, смешно даже», - добавил эксперт.