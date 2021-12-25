«Зенит» опровергает ведение переговоров с «Рубином» по Дзюбе

Тема возможного перехода нападающего Артёма Дзюбы из «Зенита» в «Рубин» мгновенно стала самой обсуждаемой в российском футболе. Но, вся эта активность могла появиться на ровном месте. По крайней мере, об этом известили в питерском клубе.

Генеральный директор «сине-бело-голубых» Александр Медведев опроверг наличие каких-либо контактов с казанцами по поводу потенциального трансфера Дзюбы. «Это все слухи, никаких переговоров нет», - ответил специалист на вопрос журналистов РИА.

Тем не менее, различные источники уже успели поделиться некоторыми деталями сложившейся ситуации. Например, сообщалось о желании самого Дзюбы перейти в другую команду и получать больше игровой практики.