Гаджиев: Дзюба везде сможет пробиться в сборную

Бывший тренер ряда российских команд Гаджи Гаджиев отреагировал на информацию по поводу возможного ухода нападающего Артёма Дзюбы из «Зенита». По его словам, такой шаг боссов клуба наверняка является полностью продуманным.

«Если руководство решило открепить Дзюбу, видимо, так надо. На его место быстро найдут другого игрока», - приводит слова специалиста «РБ Спорт».

В добавок к этому, Гаджиев также оценил перспективы форварда вернуться в национальную команду России благодаря удачным выступлениям за новую команду. «Шансы везде одинаковые, что в «Зените», что в «Рубине». Где бы Артём ни играл, он везде сможет пробиться в сборную», - подытожил эксперт свою речь.