Черчиченко: После перехода Дзюбы в «Рубин» его карьера пойдёт на спад

В российском футболе активно обсуждается возможный трансфер нападающего Артёма Дзюбы из «Зенита» в «Рубин». Своим мнением касательно подобного расклада событий поделился бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко.

Экс-чиновник считает, что на карьере Дзюбы в таком случае уже можно будет «поставить крест», так как он в довольно позднем возрасте перебирается в команду, которая не борется за высокие позиции.

«Если Дзюба перейдет в «Рубин», это будет последний серьезный клуб в его жизни и начнется закат карьеры. Даже если «Рубин» готов выполнить те условия, которые не выполняет «Зенит», такой переход — плохая идея», - рассказал Червиченко в беседе со Sport24.