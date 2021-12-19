Клаудиньо вновь признан лучшим игроком «Зенита» по итогам месяца

Пресс-служба «Зенита» обнародовала результаты голосования за звание лучшего футболиста команды по итогам сыгранных в декабре матчей. Награда в третий раз подряд досталась летнему новичку питерцев, вингеру Клаудиньо.

Примечательно, что бразилец с огромным отрывом опередил своих партнеров по коллективу – он набрал около 77% голосов в то время, как за ближайшего преследователя Ярослава Ракицкого проголосовали лишь 4% респондентов.

Напомним, что в декабре Клаудиньо отличился четырьмя точными ударами в трех поединках, в том числе против «Челси». На фоне блестящей игры начали появляться слухи о возможном уходе в более статусный европейский клуб, но агент полузащитника опроверг подобный расклад событий.