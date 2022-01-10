Бывший футболист «Зенита» Максим Деменко в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал возможный уход Сердара Азмуна из питерского клуба зимой.

«Однозначно, уход Азмуна станет потерей. Говорят, что его может заменить Сергеев, но все-таки Азмун доказывал свой уровень на протяжении 3-4 лет. Сердар - игрок высокого уровня с хорошими качествами: быстрый, при этом высокий, хорошо играет головой. Его уход из «Зенита» станет страшной потерей не только для команды, но и для РПЛ. В еврокубках мы тоже видели, что Азмун может влиять на игру.

Думаю, Азмун уже устал играть в РПЛ. Все-таки он уже не раз выиграл наш чемпионат. Наверняка, условия, которые «Зенит» предлагает Сердару, даже лучше тех, что предлагает «Лион». Азмун, мне кажется, хочет попробовать себя на европейской арене. Однозначно, он уже перерос уровень РПЛ и хочет расти дальше. Он уже проявил себя и хочет прогрессировать дальше.

Конечно, 4 миллиона за такого футболиста - заниженная цена. Но у «Зенита» безвыходная ситуация, которой пользуется «Лион». У Азмуна контракт летом закончится, и он уйдёт бесплатно. «Зенит», наверное, пытается предоставить Сердару улучшенные условия, но футболист понимает, что с подписанием нового контракта он уже может не уйти. «Зениту» нужно было думать раньше о продлении. Однозначно, сейчас его надо продавать за 4 миллиона, чтобы выручить хоть какие-то деньги. Видимо, «Зенит» надеялся, что Азмун останется. На мой взгляд, сыграла ещё свою роль ситуация, когда Азмун был не в форме и ему тогда не доверяли. Игроки это всё чувствуют. Сейчас он хочет расти и поэтому ждёт перехода в другую команду. А «Зениту» надо было действовать раньше, если они готовились к его уходу», - сказал Деменко.