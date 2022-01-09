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Лепёхин: «Азмун не является определяющим игроком «Зенита» эксклюзив

09 Января 2022 • 22:42 Комментировать
Зенит
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Рубин
1.38 5.15 7.50
26.02 19:00

Бывший футболист «Зенита» Константин Лепёхин в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал возможный уход Сердара Азмуна из питерской команды зимой.

«Не думаю, что уход одного игрока станет для «Зенита» потерей. На самом деле, чтобы решать задачи внутри России, даже уход нескольких ведущих игроков не повлияет на расклад сил. А в Европе мы и с Азмуном ничего выдающегося добиться не можем. Ротация происходит во всех командах. Если есть предложение Азмуну от других клубов, целесообразно его продать. Он не является определяющим игроком. В «Зените» сейчас нет такого футболиста, которого можно считать определяющим, от которого зависит результат.

Заниженная ли цена за Азмуна в 3-4 миллиона? Относительно цифр никаких мыслей особо нет. Безусловно, люди, которые занимаются бюджетом, оценивают все варианты, подсчитывают затраты, рассматривают цены на футбольном рынке. Они владеют большей информацией. Если считают, что это мало, они в праве так думать.

Чемпионом в этом сезоне ещё пока «Зенит» не стал, но последние три года они были чемпионами. Думаю, с уходом Азмуна придёт кто-то новый. В принципе, «Зенит» имеет возможности приглашать качественных игроков. Своим уходом Азмун освободит место для другого. Возможно, даже шанс предоставят местным игрокам, но в этом я сильно сомневаюсь. Но всякое бывает, может быть, услышим новые фамилии», - сказал Лепёхин.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Константин Лепёхин Сердар Азмун
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