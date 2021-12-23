Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Объединение болельщиков «Зенита» отказалось от оформления Fan ID

23 Декабря 2021 • 22:28 Комментировать
Зенит
...
Рубин
26.02 19:00

Недавно Госдумой был принят закон, согласно которому футбольные болельщики вынуждены оформить себе паспорт Fan ID, чтобы иметь возможность посещать матчи чемпионата России.

Однако уже сейчас начались активные протесты касательно подобного нововведения. Например, против этого выступило фанатское движение «Зенита» «Ландскрон». В телеграм-канале объединения появилось заявление, в котором сообщается о четкой позиции поклонников питерского клуба.

«Такие правила игры идут вразрез с интересами болельщиков и футбола в целом», - говорится в публикации.

Напомним, что правило начнет действовать уже с лета следующего года.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 1000 рублей!
ЗЕНИТ РУБИН
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
23 Декабря
23:26 · Россия. Премьер-лига
«Ростов» объявил о переходе норвежского хавбека Кнудсена официально
23:20 · Россия. Премьер-лига
Бышовец: Самое тяжелое для Ваноли уже случилось – он прибыл в «Спартак»
23:06 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» вновь обратил своё внимание на полузащитника «Боки Хуниорс» - питерцы готовы заплатить за игрока 7 миллионов евро
22:28 · Россия. Премьер-лига
Объединение болельщиков «Зенита» отказалось от оформления Fan ID
21:28 · Россия. Премьер-лига
Габулов займёт должность генерального директора «Химок»
21:05 · Россия. Премьер-лига
«В СССР было лучше»: Канчельскис определил главное зло в российском футболе 1
20:42 · Россия. Премьер-лига
Орлов считает, что Дзюба сильнее других форвардов сборной России 3
20:21 · Россия. Премьер-лига
Наумов – о «Локомотиве»: «Мне не очень нравится бригада немецких коммерсантов»
20:06 · Россия. Премьер-лига
Богатый клуб АПЛ может перехватить Азмуна у «Лиона» 1
19:56 · Россия. Премьер-лига
​Лучший бомбардир РПЛ Агаларов попал на радар клуба из Европы
19:41 · Россия. Премьер-лига
​Уткин высказался о назначении Ваноли в «Спартаке»
18:45 · Россия. Премьер-лига
​Газизов: «Уверены, что «Уфа» останется в РПЛ»
17:56 · Россия. Премьер-лига
​Стало известно, почему Камоцци передумал уходить из «Спартака» 2
17:49 · Россия. Премьер-лига
​Дивеев покрасил волосы, став блондином 4 фото
17:40 · Россия. Премьер-лига
Объявлена дата дерби «Спартак» - ЦСКА
Все новости
Рекомендуем