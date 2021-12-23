Объединение болельщиков «Зенита» отказалось от оформления Fan ID

Недавно Госдумой был принят закон, согласно которому футбольные болельщики вынуждены оформить себе паспорт Fan ID, чтобы иметь возможность посещать матчи чемпионата России.

Однако уже сейчас начались активные протесты касательно подобного нововведения. Например, против этого выступило фанатское движение «Зенита» «Ландскрон». В телеграм-канале объединения появилось заявление, в котором сообщается о четкой позиции поклонников питерского клуба.

«Такие правила игры идут вразрез с интересами болельщиков и футбола в целом», - говорится в публикации.

Напомним, что правило начнет действовать уже с лета следующего года.