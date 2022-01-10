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Кирьяков: «Дзюба и Азмун посильнее, чем Сергеев, поэтому он всего лишь страховка» эксклюзив

10 Января 2022 • 20:37 Комментировать
Зенит
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Рубин
1.38 5.15 7.50
26.02 19:00

Известный футбольный эксперт и тренер Сергей Кирьяков в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал переход Ивана Сергеева из «Крыльев Советов» в «Зенит».

«Думаю, что этот трансфер больше страховка. «Зенит» страхуется от возможных уходов Азмуна и Дзюбы. Я думаю, именно эту цель преследовали больше всего. Подписали, а теперь уже будут разбираться с форвардами. Если взять уровень игроков, то на сегодняшний день и Дзюба, и Азмун посильнее, чем Сергеев. Поэтому это всего лишь страховка.

Если оценивать потенциал Сергеева, то он может заиграть в питерской команде. «Зенит» - команда, которая играет с преимуществом, команда, которая играет много в штрафной площади соперника, создаёт голевые моменты. Под такую игру Сергеев как раз подойдёт. Если команда играет по-другому, то ситуация совсем другая. Взять, например, «Уфу», которая играет строго от обороны, но при этом Агаларов умудряется много забивать. Вот такая игра Сергееву не подходит. А «Зенит» в большинстве матчей доминирует, поэтому трансфер Сергеева подходящий для питерцев», - сказал Кирьяков.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Крылья Советов Сергей Кирьяков Иван Сергеев
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