Известный футбольный эксперт и тренер Сергей Кирьяков в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал переход Ивана Сергеева из «Крыльев Советов» в «Зенит».

«Думаю, что этот трансфер больше страховка. «Зенит» страхуется от возможных уходов Азмуна и Дзюбы. Я думаю, именно эту цель преследовали больше всего. Подписали, а теперь уже будут разбираться с форвардами. Если взять уровень игроков, то на сегодняшний день и Дзюба, и Азмун посильнее, чем Сергеев. Поэтому это всего лишь страховка.

Если оценивать потенциал Сергеева, то он может заиграть в питерской команде. «Зенит» - команда, которая играет с преимуществом, команда, которая играет много в штрафной площади соперника, создаёт голевые моменты. Под такую игру Сергеев как раз подойдёт. Если команда играет по-другому, то ситуация совсем другая. Взять, например, «Уфу», которая играет строго от обороны, но при этом Агаларов умудряется много забивать. Вот такая игра Сергееву не подходит. А «Зенит» в большинстве матчей доминирует, поэтому трансфер Сергеева подходящий для питерцев», - сказал Кирьяков.