Григорян: «Дзюба каждый год всем доказывает, что он лучший, это удел талантливого человека»

Главный тренер женской футбольной команды московского ЦСКА, Александр Григорян, поделился своими ожиданиями от возможного перехода нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы в «Рубин». Специалист высоко оценил уровень исполнительского мастерства форварда, отметившись несколькими лестными фразами.

«Если он перейдет в «Рубин» и забьет там, например, 24 мяча в сумме и 3 из них тому же «Зениту» — в очередной раз всем докажет, насколько он уникален. Артем ведь каждый год всем доказывает, что он лучший. Это удел талантливого человека!» - цитирует Григоряна Sport24.

Он также добавил, что уход футболиста из «Зенита» нельзя считать закатом карьеры. По словам Григоряна, любой игрок хочет находитmся в том коллективе, где в нем действительно нуждаются.