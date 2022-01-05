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«Это всё фейковые новости»: Азмун опроверг наличие договорённости с европейским клубом

05 Января 2022 • 20:31 Комментировать
Зенит
...
Рубин
1.38 5.15 7.50
26.02 19:00

В последние несколько месяцев нападающего «Зенита» Сердара Азмуна успели сосватать сразу в несколько клубов. По предварительным данным, иранец обсуждал сотрудничество с «Ньюкаслом», «Лионом» и «Аталантой».

Однако сам игрок опроверг тот факт, что он уже определился со своей дальнейшей судьбой. В прямом эфире у себя в «Инстаграме» Азмун заявил следующее: «Я читал в СМИ, что якобы уже договорился с определенным клубом о переходе, но хочу сказать, что это всё фейковые новости. Также появлялись недостоверные новости, что моя мама подыскивала для меня дом во Франции, хотя она в то время находилась в Гонбаде».

Действующее соглашение форварда с «Зенитом» истекает через шесть месяцев. Если питерцы не продадут его зимой или же не продлят контракт, то будут вынуждены бесплатно попрощаться с одним из лидеров коллектива.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сердар Азмун
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