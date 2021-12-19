В «Рубине» назвали «бредом» возможную смену Слуцкого на Черчесова

Не так давно начали ходить слухи о возможном назначении Станислава Черчесова в «Рубин». Бывший наставник сборной России находится в активном поиске нового места работы, рассматривая варианты как в РПЛ, так и в Европе.

Правда, в самом казанском клубе опровергли потенциальное сотрудничество с тренером. В интервью для Sport24 генеральный директор «Рубина» назвал смену Леонида Слуцкого на Черчесова «полным бредом», наглядно продемонстрировав позицию руководства.

Помимо этого, в воскресенье о приглашении Черчесова заговорили в венгерском «Ференцвароше» - там исполняющий обязанности главного тренера команды намекнул, что в скором времени клуб объявит о подписании контракта с россиянином.