Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев, который недавно вернулся в строй после серьезной травмы, пока не уверен, продлит ли он контракт с клубом. Оказывается, питерцы хотят сохранить игрока у себя, но вот сам хавбек метит в новую команду.

Причина этому – высокая конкуренция в средней линии «Зенита». По информации телеграм-канала ZenitCafe, Оздоев хотел бы получать регулярную игровую практику. Согласно источнику, он рассматривает переход в один из московских коллективов уже зимой.

Напомним, что срок действия трудового договора с «Зенитом» истекает следующим летом. На данный момент футболист оценивается в четыре миллиона евро.