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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Тульский «Арсенал» приобрёл защитника «Рубина» Степанова официально

29 Декабря 2021 • 14:34 Комментировать
Зенит
...
Рубин
26.02 19:00

Тульский «Арсенал» усилил оборонительную линию команды накануне второй половины сезона. Аутсайдер РПЛ выкупил контракт флангового защитника «Рубина» Данила Степанова, который с июля этого года выступал за «канониров» на правах аренды.

Пресс-служба клуба сообщила, что с 21-летним футболистом подписан долгосрочный трудовой договор. Отмечается, что в арендном соглашении между сторонами был пункт о возможном выкупе.

«Безусловно, Степанову есть куда расти и в чем прибавлять, но на сегодняшний день мы им довольны. Конечно, рассчитываем, что он будет прогрессировать еще и станет сильнее», - прокомментировали трансфер в «Арсенале».

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Арсенал Тула Данил Степанов
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