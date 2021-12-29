Тульский «Арсенал» усилил оборонительную линию команды накануне второй половины сезона. Аутсайдер РПЛ выкупил контракт флангового защитника «Рубина» Данила Степанова, который с июля этого года выступал за «канониров» на правах аренды.

Пресс-служба клуба сообщила, что с 21-летним футболистом подписан долгосрочный трудовой договор. Отмечается, что в арендном соглашении между сторонами был пункт о возможном выкупе.

«Безусловно, Степанову есть куда расти и в чем прибавлять, но на сегодняшний день мы им довольны. Конечно, рассчитываем, что он будет прогрессировать еще и станет сильнее», - прокомментировали трансфер в «Арсенале».