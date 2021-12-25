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Дмитриев: «Сергеев – это не равноценная замена Дзюбе»

25 Декабря 2021 • 21:11 Комментировать
Зенит
...
Рубин
26.02 19:00

Пока неизвестно, насколько вероятным является уход Артёма Дзюбы из «Зенита», но подобные слухи натолкнули на мысли о том, кто в теории может заменить форварда. Источники уверяли, что в случае его трансфера в «Рубин» питерцы пригласят к себе нападающего «Крыльев Советов» Ивана Сергеева.

Бывший футболист «сине-бело-голубых» Сергей Дмитриев считает, что команда Сергея Семака в таком случае потеряет в качестве. «Я думаю, Сергеев — это не равноценная замена в случае ухода Дзюбы. Я хорошо отношусь к Сергееву, он много забивал и забивает, но, но моему мнению, это не уровень «Зенита», - заявил эксперт в разговоре с «РБ Спорт».

По словам Дмитриева, вполне может повториться история с Дмитрием Полозом, который никак не смог проявить себя в Питере после перехода из более слабой команды первенства.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Крылья Советов Артём Дзюба Иван Сергеев
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