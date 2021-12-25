Дмитриев: «Сергеев – это не равноценная замена Дзюбе»

Пока неизвестно, насколько вероятным является уход Артёма Дзюбы из «Зенита», но подобные слухи натолкнули на мысли о том, кто в теории может заменить форварда. Источники уверяли, что в случае его трансфера в «Рубин» питерцы пригласят к себе нападающего «Крыльев Советов» Ивана Сергеева.

Бывший футболист «сине-бело-голубых» Сергей Дмитриев считает, что команда Сергея Семака в таком случае потеряет в качестве. «Я думаю, Сергеев — это не равноценная замена в случае ухода Дзюбы. Я хорошо отношусь к Сергееву, он много забивал и забивает, но, но моему мнению, это не уровень «Зенита», - заявил эксперт в разговоре с «РБ Спорт».

По словам Дмитриева, вполне может повториться история с Дмитрием Полозом, который никак не смог проявить себя в Питере после перехода из более слабой команды первенства.