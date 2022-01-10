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Азмун хочет остаться в «Зените»

10 Января 2022 • 18:17 Комментировать (1)
Зенит
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Рубин
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26.02 19:00

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев в своем недавнем интервью заявил, Сердар Азмун останется в клубе до истечения срока своего контракта летом 2022 года.

«Сердар остается по двум причинам: во-первых, он сам хочет играть за нас; во-вторых, нет нападающего на замену», – цитирует Медведева РИА новости.

В этом сезоне РПЛ экс-нападающий «Ростова» и «Рубина» отметился 7 голами и одной голевой передачей в 15 матчах. Ранее французские СМИ сообщали, что «Лион» будет готов приобрести Азмуна этой зимой из-за того, что большинство форвардов команды уехало на Кубок Африки.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сердар Азмун РПЛ
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
sanay
10 Января 2022 в 18:41
Этот косёл Медведев как собака на сене: ,,и сам не ам и другому не дам". У Азмуна летом заканчивается контракт и тогда он сам с 99% вероятности перейдет в другой клуб на правах свободного агента. Парень понял, что в этом Зените он никогда ничего не добьется кроме липовых, набивших оскомину всем и вся, чемпионств. А ему надо развиваться и выигрывать в престижных чемпионатах и еврокубках. К тому же этот гендир тратит деньги не из собственного кармана, а газпромовские и ему наплевать, что клуб потеряет их, а 4 млн. на дороге не валяются и каждый уважающий себя хозяин (Миллер) не стал бы слушать домыслы Медведева, а не желание самого Азмуна. На месте Миллера я бы гнал этого Медведева в три шеи, так как для него нет большего престижа чем догнать или обогнать Спартак, а это как говорят в Одессе, две большие разницы.
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