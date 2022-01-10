Азмун хочет остаться в «Зените»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев в своем недавнем интервью заявил, Сердар Азмун останется в клубе до истечения срока своего контракта летом 2022 года.

«Сердар остается по двум причинам: во-первых, он сам хочет играть за нас; во-вторых, нет нападающего на замену», – цитирует Медведева РИА новости.

В этом сезоне РПЛ экс-нападающий «Ростова» и «Рубина» отметился 7 голами и одной голевой передачей в 15 матчах. Ранее французские СМИ сообщали, что «Лион» будет готов приобрести Азмуна этой зимой из-за того, что большинство форвардов команды уехало на Кубок Африки.