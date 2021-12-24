По всей видимости, питерский «Зенит» планирует активно провести зимнюю трансферную кампанию. Итальянская пресса разузнала, что клуб ищет подмену возрастным центральным защитникам команды.

Согласно сведениям, предоставленным изданием TMW, россияне проявляют интерес к 19-летнему футболисту «Эмполи» Маттиа Вити. При этом, «Зенит» пока не выходил на представителей игрока с предложением.

Стоит добавить, что у себя на родине Вити считается одним из самых перспективных защитников. В текущем сезоне он провел девять матчей за взрослую команду «Эмполи», получив довольно лестные отзывы о своей игре.