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Стало известно, сколько «Рубин» готов заплатить за Дзюбу

25 Декабря 2021 • 23:33 Комментировать
Зенит
...
Рубин
26.02 19:00

Появились новые детали переговоров между «Рубином» и «Зенитом» по трансферу нападающего Артёма Дзюбы.

Во-первых, главный тренер казанцев Леонид Слуцкий лично заинтересован в подписании игрока. Он считает его именно тем человеком, который поможет команде вернуться в борьбу за еврокубки. Во-вторых, в «Зените» еще окончательно не решили, хотят ли они отпускать Дзюбу. Вполне вероятно, что футболисту еще предстоит лично поговорить о сложившейся ситуации с Алексеем Миллером.

Подобными данными поделилось издание Metaratings.ru, добавив, что «Рубин» на данный момент не готов платить за форварда больше, чем три миллиона евро. Более того, они будут пытаться максимально удачно сторговать выдвинутую цену.  

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Рубин Артём Дзюба
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ЗЕНИТ РУБИН
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