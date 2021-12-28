Кем «Зенит» заменит Дзюбу

Иван Сергеев под Новый год получает прекрасный подарок. 26-летний форвард близок к переходу в стан «Зенита». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет об этом трансфере.

«Зенит» планирует зимой произвести рокировку в своей атакующей линии. У Артёма Дзюбы летом завершается контракт, но, судя по всему, он покинет Санкт-Петербург уже сейчас. Форварда в «Рубине» ждёт Леонид Слуцкий, и, кажется, это будет хороший вариант для нападающего. Раз уж в «Зените» на Дзюбу не рассчитывают, то ему лучше уехать туда, где его ждут.

При этом сам «Зенит», естественно, нуждался в замене. С учётом лимита питерцам нужен был форвард с российским паспортом, которых довольно мало. По фактуре идеальным вариантом был бы Александр Соболев, но его купить у «Спартака» почти невозможно. «Зенит» также мог бы обратиться в «Динамо» по поводу Константина Тюкавина или Вячеслава Грулёва, но и эти трансферы выглядят невозможными. Без них у «Зенита» оставалось два кандидата: Иван Сергеев из «Крыльев Советов» и Гамид Агаларов из «Уфы». Питерцы предпочли первого.

В целом такой выбор выглядит понятным и логичным. Агаларов выстрелил лишь в этом сезоне, в то время как Сергеев уже годами доказывает своё мастерство голеадора. Он много забивал в ПФЛ в составе «Строгино», затем на уровне ФНЛ постоянно огорчал вратарей в составе «Торпедо» и «Крыльев Советов». В прошлом сезоне за самарцев он наколотил 40 голов, установив рекорд турнира. Некоторые опасались, что в Премьер-лиге Сергеев не сможет стабильно забивать. Тем не менее за 18 туров на его счету 6 голов и 5 ассистов.

Сергеев на протяжении всей своей карьеры прогрессирует и показывает отличный результат вне зависимости от уровня сопротивления. Форвард адаптируется к новым реалиям и продолжает набирать результативные баллы. В этом смысле Сергеев выглядит более надёжным вариантом, чем Агаларов, которому ещё надо доказать свою стабильность, умение не останавливаться на достигнутом.

Сергееву 26 лет, и он находится в расцвете своей карьеры. В стане «Зенита» нападающий получит новый вызов, и ему предстоит вновь адаптироваться к новым условиям. Очевидно, что в Санкт-Петербурге он получит много игрового времени, так как у него не слишком много конкурентов. Однако от Сергеева будут требовать стабильного набора результативных баллов как внутри России, так и в Европе. И вот вызов еврокубков даже интереснее для Сергеева.

Тем не менее вся его карьера убеждает в том, что Сергеев должен воспользоваться своим шансом. Он прошёл через ЛФК, ПФЛ, ФНЛ, ездил в Латвию. Всё это было для того, чтобы завоевать свой шанс. Этой зимой Сергеев его получит и наверняка вцепится в него, чтобы воспользоваться. Этот нападающий – яркий пример того, как футбол может стать социальным лифтом. Главная интрига теперь заключается в том, станет ли «Зенит» верхним этажом для Сергеева, или он сможет подняться ещё выше. В конце концов возраст точно позволяет нападающему рассчитывать на большее.

Менеджменту «Зенита» стоит поаплодировать за эту сделку, когда она будет завершена. На бумаге Сергеев выглядит отличным вариантом, остальное покажет футбольное поле. Но это применимо к любому трансферу.

Андрей Центров