Мэр Казани рассказал, чего не хватает «Рубину» для побед

Мэр Казани Ильсур Метшин, который раньше являлся президентом «Рубина», рассказал, чего не хватает клубу для успешных выступлений на внутренней арене.

«Слуцкий — красавец, великолепный, опытнейший тренер, Рустем Сайманов— великолепный генеральный менеджер, они собрали шикарную команду. Не хватает одного — денег», - прокомментировал Метшин в разговоре с ТАСС.

Также чиновник добавил, что если казанцам удастся улучшить свое финансовое положение, то им будет по силам замахнуться даже на чемпионство в российской Премьер-лиге. К слову, в текущем сезоне дела у «Рубина» идут не лучшим образом – подопечные Слуцкого располагаются лишь во второй части турнирной таблицы первенства.