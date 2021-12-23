«Зенит» вновь обратил своё внимание на полузащитника «Боки Хуниорс» - питерцы готовы заплатить за игрока 7 миллионов евро

«Зенит» продолжает работу на трансферном рынке, пытаясь найти усиление состава на вторую часть сезона в преддверии плей-офф Лиги Европы. Различные источники сообщают, что питерцы снова вернулись к идеи подписать полузащитника «Боки Хуниорс» Кристиана Медину.

Журналисты Tyc Sports разузнали о ходе переговоров между клубами – согласно предоставленным данным, «Зенит» готов заплатить за 19-летнего футболиста семь миллионов евро.

Ранее питерцев уже вычеркивали из списка кандидатов на Медину, так как интерес к нему проявлял «Вильярреал», но испанцы до сих пор так и не обратились к «Боке» с официальным предложением.