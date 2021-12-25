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Журналист подтвердил желание Дзюбы покинуть «Зенит»

25 Декабря 2021 • 20:05 Комментировать (1)
Зенит
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Рубин
26.02 19:00

В субботу социальные сети встряхнула неожиданная информация, согласно которой «Зенит» и «Рубин» работают над сделкой по нападающему Артёму Дзюбе. Как оказалось, сам футболист далеко не против подобного развития событий в своей карьере.

Такими данными поделился журналист Влад Зимагулов у себя в телеграм-канале. Источник сообщил, что Дзюбу не привлекает статус запасного игрока в Питере, поэтому он готов помочь «Рубину». Более того, на одном из мероприятий форвард лично рассказал Леониду Слуцкому о желании поработать под его руководством.

Также отмечается, что Дзюбе ради перехода в «Рубин» придется согласиться на понижение зарплаты. Пока неизвестно, идет ли речь о полноценном трансфере или же аренде.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Рубин Артём Дзюба
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ЗЕНИТ РУБИН
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Zenituwka
25 Декабря 2021 в 20:09
Если Артем хочет играть, то его стремление понятно. Но ему на замену на горизонте не видно игрока. Кто сейчас с русским паспортом может прийти в Зенит и играть не хуже? Я не вижу таких игроков.
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