Журналист подтвердил желание Дзюбы покинуть «Зенит»

В субботу социальные сети встряхнула неожиданная информация, согласно которой «Зенит» и «Рубин» работают над сделкой по нападающему Артёму Дзюбе. Как оказалось, сам футболист далеко не против подобного развития событий в своей карьере.

Такими данными поделился журналист Влад Зимагулов у себя в телеграм-канале. Источник сообщил, что Дзюбу не привлекает статус запасного игрока в Питере, поэтому он готов помочь «Рубину». Более того, на одном из мероприятий форвард лично рассказал Леониду Слуцкому о желании поработать под его руководством.

Также отмечается, что Дзюбе ради перехода в «Рубин» придется согласиться на понижение зарплаты. Пока неизвестно, идет ли речь о полноценном трансфере или же аренде.