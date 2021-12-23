Богатый клуб АПЛ может перехватить Азмуна у «Лиона»

Будущее нападающего «Зенита» Сердара Азмуна до сих пор остается под вопросом. Летом у игрока истекает срок действия контракта с питерцами, а различные источники сообщают о достигнутой договоренности с «Лионом».

Правда, этот переход может сорваться по двум причинам. Первая – российский клуб намерен попытаться убедить иранца остаться в России, предложив улучшенные условия сотрудничества. Вторая – в борьбу за футболиста готов вмешаться «Ньюкасл», который планирует значительно перетасовать зимой свой состав после прихода новых богатых владельцев.

Такой информацией поделились журналисты Sky Sports, назвав подобный расклад событий вполне вероятным.