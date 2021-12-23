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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Богатый клуб АПЛ может перехватить Азмуна у «Лиона»

23 Декабря 2021 • 20:06 Комментировать (1)
Зенит
...
Рубин
26.02 19:00

Будущее нападающего «Зенита» Сердара Азмуна до сих пор остается под вопросом. Летом у игрока истекает срок действия контракта с питерцами, а различные источники сообщают о достигнутой договоренности с «Лионом».

Правда, этот переход может сорваться по двум причинам. Первая – российский клуб намерен попытаться убедить иранца остаться в России, предложив улучшенные условия сотрудничества. Вторая – в борьбу за футболиста готов вмешаться «Ньюкасл», который планирует значительно перетасовать зимой свой состав после прихода новых богатых владельцев.

Такой информацией поделились журналисты Sky Sports, назвав подобный расклад событий вполне вероятным.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Лион Зенит Сердар Азмун
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
jUMPER
23 Декабря 2021 в 21:06
ай...сердарка... на каво жы ты нас пакидаш та...))) ни где ужэ тибя не выбирут лушчим играком года...))) падумай осемь рас и адин рас атреш...)))
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