Стало известно, какую сумму «Зенит» требует у «Лиона» за трансфер Азмуна

На выходных просочилась информация, что «Зенит» и «Лион» до сих пор не могут сойтись по условиям возможного трансфера нападающего Сердара Азмуна. Французская сторона предлагает всего три миллиона евро, что не устраивает питерцев.

Журналисту Экрему Конуру удалось разузнать, за какую сумму российский гранд готов расстаться с форвардом уже в январе. Согласно предоставленным данным, «Зенит» намерен выручить за иранца не менее четырех с половиной миллионов евро.

Не стоит забывать, что столь низкая цена на одного из лидеров коллектива обусловлена истечением контракта игрока. Если «Зенит» не продаст Азмуна зимой или же не продлит с ним соглашение, то летом придется отпустить его бесплатно.