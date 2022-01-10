10 января «Зенит» на своём официальном сайте объявил о переходе игрока самарских «Крыльев Советов» Ивана Сергеева. Соглашение рассчитано до конца сезона 2024/25.

26-летний форвард в текущем сезоне провёл 20 матчей, забив 8 раз и отдав 6 результативных передач.

Игрок был оценён тренерским штабом Валерия Карпина и получил вызов в сборную России на матчи против Кипра и Хорватии.

Отметим, что чемпионы России рискуют в конце сезона остаться без привычной линии атаки, так как контракты нападающих Сердара Азмуна и Артёма Дзюбы подходят к концу. На иранского футболиста претендует «Лион». Дзюба же интересен в первую очень казанскому «Рубину».