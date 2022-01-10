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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сергеев – игрок «Зенита» официально

10 Января 2022 • 19:14 Комментировать
Зенит
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Рубин
1.38 5.15 7.50
26.02 19:00

10 января «Зенит» на своём официальном сайте объявил о переходе игрока самарских «Крыльев Советов» Ивана Сергеева. Соглашение рассчитано до конца сезона 2024/25.

26-летний форвард в текущем сезоне провёл 20 матчей, забив 8 раз и отдав 6 результативных передач. 

Игрок был оценён тренерским штабом Валерия Карпина и получил вызов в сборную России на матчи против Кипра и Хорватии.

Отметим, что чемпионы России рискуют в конце сезона остаться без привычной линии атаки, так как контракты нападающих Сердара Азмуна и Артёма Дзюбы подходят к концу. На иранского футболиста претендует «Лион». Дзюба же интересен в первую очень казанскому «Рубину».

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Крылья Советов Иван Сергеев
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