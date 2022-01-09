«Рубин» — главный фанат российских «талантов»: зачем Слуцкому Ломовицкий

В разгар трансферной кампании в РПЛ сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» детально разбирает первое зимнее приобретение казанского «Рубина».

На что нацелена селекция казанцев

В Казань, чего уж лукавить, часто выписывают молодых и достаточно интересных российских игроков. Кто-то, как, например, Кварацхелия и Самошников, — отличные кадры, переход которых — осязаемый успех руководства. Их трансферы на выход могут знатно набить бюджет клуба. Если, конечно, оба придут в себя: один – после травмы, а другой — после откровенно слабого начала сезона. Даже если не удастся продать дорого, то любая вырученная сумма будет больше затрат. Так было и с Макаровым: сумма продажи в «Динамо» в десять половиной раз больше суммы покупки из «Нефтехимика». Эти трансферы как бы подчёркивают эталонную кампанию казанцев, правда, миражную и весьма переоценённую.

Мусаев, Онугха, Зуев, Бакаев и вишенка на этом совсем невкусном торте — Иван Игнатьев. Все они по сей день в команде, но до ожидаемого эффекта ещё далеко. Конечно, не за всех из них выкладывали 7 млн евро, не все должны были «перерасти» брата, наконец-то заиграть, уйдя из «оковывающего» клуба. Не все. Но и это о чём-то говорит. О том, например, что страта молодых россиян в клубе, честно говоря, не такая однозначная.

Видение внутреннего рынка у клуба какое-то зыбкое — потраченные деньги и возложенные надежды часто стали просачиваться как песок сквозь пальцы. Понятно, что промахи в таком ремесле — это более чем естественно. Но и выглядят они так только в том случае, когда из них нельзя составить целый подряд за не такой длинный промежуток времени. Очень не хотелось бы, чтобы и Ломовицкий, без того «получивший» нагоняй от фанатов в Москве, ювелирно инкрустировал этот послужной список.

Ось «Спартак» — «Арсенал» — «Рубин»

Приход Ломовицкого — групповая рокировка, начавшаяся ещё осенью. Ровно тогда, когда Хлусевича объявили в качестве игрока коллектива «красно-белых». Даниил — более молодой и адаптированный дубликат Ломовицкого. Форма у игроков фактически сходна — оба могут покрыть всю правую бровку, технически оснащены, а общий баланс результативных действий отличается незначительно (если, конечно, не брать в расчёт количество сезонов во взрослом футболе и, соответственно, количество игр в нём). Но преимущество Хлусевича не в форме, а в содержании. Даниил силён психически (уж в «Спартаке» это важно) и физически. На фланге он будет давать объём и создавать моменты, при этом не боясь, что зона за ним будет зиять.

В итоге Федун осуществил на редкость интересный трансфер. Однако теперь нет резона держать Ломовицкого — тут происходит ещё один примечательный переход. В Казань приезжает уже экс-игрок «Спартака», а «Арсенал» выкупает права на Степанова у «Рубина» — там уже есть «бровочник» Ломовицкий. Несмотря на то что здесь «форма» несколько отлична (футболисты играют преимущественно на разных флангах), одного перехода не было бы без другого. Если бы Ломовицкий не приехал в столицу Татарстана, то и казанцы вряд ли отпустили бы Степанова. В итоге все три клуба по очереди купили друг у друга футболистов: один трансфер на выход, один — на вход.

Другой же вопрос, отсылающий нас к тезисам выше: оправдана ли политика казанцев на внутреннем рынке? Продать своего молодого воспитанника с вменяемой статистикой в РПЛ, добавить более миллиона евро и купить крайне спорную фигуру, которая рискует попасть в тот злополучный ряд? Работа над ошибками была проведена либо неправильно, либо показала, что никаких «ошибок» не было вовсе — по мнению клуба, все те игроки ещё заиграют. Впрочем, не будем забегать вперёд.

Что в результате имеет Слуцкий

В итоге Леонид Викторович имеет игрока в самую слабую зону команды — весь правый фланг «Рубина» серьёзно болен. Костюков, Зотов, Бакаев и Игнатьев — игрок для вариативности в атаке срочно был необходим. Это как минимум. При желании (или, скорее, в условиях ограниченности ресурсов) игрок может спуститься ниже, став непрофильным латералем. То, что это многофункциональный игрок — сомнений нет. Скепсису подвергается только статус трансфера «на усиление».

Слуцкий (если это вновь не мираж) сможет быстрее доставлять мяч в зону Дрейера — инсайд сейчас является главной ударной силой клуба. Датчанин обостряет игру, смещаясь в центр. Насытить поток с флангов к середине — Кварацхелия, Бакаев и Ломовицкий в помощь — один из вариантов. В таком случае экс-спартаковец должен располагать набором функций Хвичи. Сможет ли он его освоить в руках Слуцкого — очередной вопрос.

Главная задача новобранца — найти самую комфортную позицию. 4-1-4-1 с одним опорником и широкой атакующей линией провалилась в концовке сезона, так что, кажется, на зимнем сборе Слуцкий будет либо менять эту, либо наигрывать уже другую схему. Самая очевидная роль, вне зависимости от схемы, — играть «напополам» с Бакаевым. Быть сменщиками друг друга. Конкуренция среди молодых воспитанников «Спартака» выглядит амбициозно. Но зная ретроспективу любого ушедшего из «Спартака» игрока — средняя карьера с редкими проблесками, — к сожалению, подсознательно создаётся очередной не совсем удачный образ.

Марсель Арзуманян