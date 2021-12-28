Уткин: Стоило бы пройти медосмотр тем, кто считает, что Сергеев укрепит «Зенит»

Различные источники сообщают, что нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев уже одной ногой находится в «Зените». Однако от подобного кадрового решения питерского клуба не остался в восторге комментатор Василий Уткин.

Эксперт считает, что форвард не сможет усилить команду Сергей Семака. У себя в «Твиттере» Уткин написал следующее: «Весь день читаю, что Сергеев проходит медосмотр в «Зените». Мне кажется, что медосмотр параллельно - а чего технике простаивать - стоило бы пройти тем, кто считает, что Сергеев «Зенит» укрепит».

К слову, полагается, что Сергеев должен стать заменой для Артёма Дзюбы, которого активно сватают в казанский «Рубин» на фоне потери статуса ключевого футболиста в питерском коллективе.