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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Габигол может оказаться в России слухи

05 Января 2022 • 22:18 Комментировать
Зенит
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Рубин
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26.02 19:00

Лидер бразильского «Фламенго» Габриэл Барбоса наверняка сменит клубную прописку в зимнее трансферное окно. После удачных выступлений на прошедшем Копа Либертадорес 25-летний форвард привлек к себе внимание европейских команд.

Среди них числится и питерский «Зенит», свидетельствует журналист Sky Sports Дармеш Шет. Согласно источнику, россияне попытаются навязать конкуренцию «Вест Хэму» и другим представителям АПЛ.

Более того, «Зенит» готов сразу выкупить контракт Габигола, а не предлагать аренду, как «молотобойцы». Проблемой может стать лишь тот факт, что сам Барбоса хотел бы попробовать свои силы на Туманном Альбионе.

«Фламенго» оценивает своего футболиста в 30 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Фламенго Габриэл Барбоса
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