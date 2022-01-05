Лидер бразильского «Фламенго» Габриэл Барбоса наверняка сменит клубную прописку в зимнее трансферное окно. После удачных выступлений на прошедшем Копа Либертадорес 25-летний форвард привлек к себе внимание европейских команд.

Среди них числится и питерский «Зенит», свидетельствует журналист Sky Sports Дармеш Шет. Согласно источнику, россияне попытаются навязать конкуренцию «Вест Хэму» и другим представителям АПЛ.

Более того, «Зенит» готов сразу выкупить контракт Габигола, а не предлагать аренду, как «молотобойцы». Проблемой может стать лишь тот факт, что сам Барбоса хотел бы попробовать свои силы на Туманном Альбионе.

«Фламенго» оценивает своего футболиста в 30 миллионов евро.