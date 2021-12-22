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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Зенит» попытается приобрести голкипера сборной России Хайкина слухи

22 Декабря 2021 • 23:58 Комментировать (1)
Зенит
...
Рубин
26.02 19:00

По всей видимости, в ближайшее зимнее трансферное окно «Зенит» намерен усилить вратарскую позицию. По крайней мере, такой информацией поделился портал Transfermarkt.

Согласно источнику, питерцы заинтересованы в приобретении голкипера «Будё-Глимт» Никиты Хайкина, который прошлой осенью вызывался в расположение национальной сборной России. Сообщается, что российский клуб попытается предложить в обмен норвежцам Александра Васютина, при этом доплатив определенную сумму.

Уточним, что Хайкин недавно во второй раз подряд примерял на себе золотые медали местного первенства, приняв участие в 29 из 30 матчей прошедшего розыгрыша.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Никита Хайкин Будё-Глимт
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
sdf.v3r
23 Декабря 2021 в 00:19
Ну что парни, как там ваши ставки сегодня? Что, опять все прос****
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Загляни, не бойся! Уверяю, уже через неделю будешь смеяться над теми кто говорит что все обман и на ставках невозможно заработать))))
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