По всей видимости, в ближайшее зимнее трансферное окно «Зенит» намерен усилить вратарскую позицию. По крайней мере, такой информацией поделился портал Transfermarkt.
Согласно источнику, питерцы заинтересованы в приобретении голкипера «Будё-Глимт» Никиты Хайкина, который прошлой осенью вызывался в расположение национальной сборной России. Сообщается, что российский клуб попытается предложить в обмен норвежцам Александра Васютина, при этом доплатив определенную сумму.
Уточним, что Хайкин недавно во второй раз подряд примерял на себе золотые медали местного первенства, приняв участие в 29 из 30 матчей прошедшего розыгрыша.
Если не хочешь оставаться попаном, ставишь больше 1000 рублей, советую норм сайт с прогнозами на футбол king -ball.ru (работает с 2013 года, короч проверенно не обман)
Загляни, не бойся! Уверяю, уже через неделю будешь смеяться над теми кто говорит что все обман и на ставках невозможно заработать))))
Бан пользователя