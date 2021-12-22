По всей видимости, в ближайшее зимнее трансферное окно «Зенит» намерен усилить вратарскую позицию. По крайней мере, такой информацией поделился портал Transfermarkt.

Согласно источнику, питерцы заинтересованы в приобретении голкипера «Будё-Глимт» Никиты Хайкина, который прошлой осенью вызывался в расположение национальной сборной России. Сообщается, что российский клуб попытается предложить в обмен норвежцам Александра Васютина, при этом доплатив определенную сумму.

Уточним, что Хайкин недавно во второй раз подряд примерял на себе золотые медали местного первенства, приняв участие в 29 из 30 матчей прошедшего розыгрыша.